Модельер дала девушкам с пышными формами советы для удачного шопинга

Американская плюс-сайз-блогерша и модельер Алисс Далессандро дала девушкам с пышными формами советы для удачного шопинга. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт порекомендовала совершать покупки в комиссионных магазинах. По ее словам, в них присутствуют отделы с одеждой размеров XL и больше. При этом можно исследовать не только секции с женскими вещами, но и мужскими. «Я узнала, что у одежды на самом деле нет пола, поэтому стала делать покупки в мужском отделе комиссионного магазина», — рассказала инфлюэнсерша.

Вдобавок специалист призвала не бояться экспериментировать со стилем. «Если у вас неограниченный бюджет, вы можете больше экспериментировать», — подытожила собеседница издания.

В феврале дизайнер Наз Маер призвал невысоких россиянок с пышными формами призвали убрать из гардероба пять вещей. Так, эксперт посоветовал избавиться от мешковатой одежды и укороченных брюк. В первом случае лучше присмотреться к полуприлегающим силуэтам, а во втором — классическим прямым моделям.