Реальное отношение ЕС к Киеву углядели в действиях одной страны Европы

Экс-премьер Украины Азаров: протесты фермеров показывают отношение ЕС к Киеву

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров углядел нежелание Европейского союза (ЕС) принимать Киев в свои ряды. По мнению экс-главы правительства, на это указывает ситуация с протестами польских фермеров на границе с республикой, передают «Известия».

«Если говорить об экономике — то, что происходит на границе с Польшей и с другими европейскими странами, показывает реальное отношение Европейского союза к членству Украины в ЕС. (...) Поляки, да и не только они, реально показали, что не хотят видеть Украину в Европейском объединении», — признал Азаров.

По словам бывшего главы кабмина Украины, отношение ЕС к потенциальному членству Украины было понятно еще 10 лет назад. И сегодня, добавил Азаров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также бездействует и не предлагает никаких решений по сложившемуся вопросу с зерном, что тоже показывает отношение Европы к Киеву.

Европейские фермеры регулярно блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Так, очередная акция началась 20 февраля, когда несколько сотен человек приехали на польско-украинскую границу на тракторах и начали жечь костры. Основными требованиями протестующих являются запрет на ввоз в Польшу аграрной продукции с Украины, а также отказ от экологических планов ЕС.

Ситуацию с фермерскими протестами прокомментировал премьер Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что блокада польско-украинской границы является бессмысленной, так как с сентября 2023 года Украина прекратила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на территорию Польши.