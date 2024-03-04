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15:22, 4 марта 2024Бывший СССР

Премьер Украины назвал бессмысленными протесты польских фермеров на границе

Шмыгаль: блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным
СюжетПротесты на Украине
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Eugen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Блокирование границы польскими фермерами не имеет смысла, так как Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу пшеницу и другие продукты сельского хозяйства. Бессмысленными протесты польских аграриев назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Блокирование границы польскими аграриями является бессмысленным. Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу ни пшеницу, ни кукурузу, ни семена подсолнечника, ни рапс», — рассказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что украинская сторона предложила Польше план из пяти шагов, чтобы решить вопрос блокады. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается в Варшаве.

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20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Он также подчеркнул, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

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      Александр Курбатов
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