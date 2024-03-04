Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:34, 4 марта 2024Забота о себе

Названы способы сохранить зубы здоровыми до старости

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

В теории сохранить зубы здоровыми до старости можно, но не все, рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. Как добиться этого, врач рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Одним из главных факторов риска потери зубов в возрасте врач назвал хроническую усталость и постоянные стрессы. Из-за них развивается бруксизм — неконтролируемое, бессознательное сокращение жевательных мышц, от которых происходит стискивание зубов и скрежетание ими во сне. Поскольку жевательные мышцы — одни из самых сильных в человеческом организме, то такое стискивание приводит к постепенному стиранию и разрушению эмали зубов. Отсюда и развитие возрастной стираемости, от которой страдают в той или иной степени почти все люди старше 40 лет, объяснил Дахкильгов.

Второй фактор — некачественная гигиена полости рта. Стоматологи проводят обучение правильной технике чистки, помогают подобрать пасты, щетки и уходовые средства, однако это не сработает, пока сам пациент не начнет правильно и регулярно чистить зубы

Магомед Дахкильговстоматолог

Третьим фактором врач назвал вредные привычки, к которым в первую очередь относятся курение, вейпинг и злоупотребление алкоголем. Также негативно на состоянии зубов сказываются хронические заболевания ЖКТ и эндокринные нарушения.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

«Так что же делать? Советы тут самые банальные. Отказаться от курения, вейпов, значительно ограничить потребление алкоголя, регулярно, раз в полгода, посещать профилактические осмотры у стоматолога и проходить процедуру комплексной профессиональной гигиены, правильно чистить зубы дома, а также следить за своим здоровьем», — подытожил Дахкильгов.

Ранее Магомед Дахкильгов перечислил продукты, разрушающие зубную эмаль. Среди прочих он назвал цитрусы и свежевыжатые соки.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Армия вряд ли будет использовать». Глава «Ростеха» объяснил отсутствие новейшего российского танка «Армата» на СВО

      Наблюдавшийся в психдиспансере российский подросток ушел из школы и пропал

      В России раскопали могилу похороненной на кладбище для бездомных блокадницы

      В России назвали признаки необоснованных цен на товары

      Очевидцы поделились подробностями о землетрясении в Алма-Ате

      Еврокомиссия представит предложение по активам России через две недели

      Орбакайте высказалась о массовой отмене своих концертов в России

      Российский боец рассказал о подвигах кота на СВО

      Вернувшемуся с СВО расчленителю из Забайкалья вынесли приговор за расправу

      Уехавшая из России Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Почему о Примадонне снова говорят все?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше