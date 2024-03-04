Названы способы сохранить зубы здоровыми до старости

В теории сохранить зубы здоровыми до старости можно, но не все, рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. Как добиться этого, врач рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

Одним из главных факторов риска потери зубов в возрасте врач назвал хроническую усталость и постоянные стрессы. Из-за них развивается бруксизм — неконтролируемое, бессознательное сокращение жевательных мышц, от которых происходит стискивание зубов и скрежетание ими во сне. Поскольку жевательные мышцы — одни из самых сильных в человеческом организме, то такое стискивание приводит к постепенному стиранию и разрушению эмали зубов. Отсюда и развитие возрастной стираемости, от которой страдают в той или иной степени почти все люди старше 40 лет, объяснил Дахкильгов.

Второй фактор — некачественная гигиена полости рта. Стоматологи проводят обучение правильной технике чистки, помогают подобрать пасты, щетки и уходовые средства, однако это не сработает, пока сам пациент не начнет правильно и регулярно чистить зубы Магомед Дахкильгов стоматолог

Третьим фактором врач назвал вредные привычки, к которым в первую очередь относятся курение, вейпинг и злоупотребление алкоголем. Также негативно на состоянии зубов сказываются хронические заболевания ЖКТ и эндокринные нарушения.

«Так что же делать? Советы тут самые банальные. Отказаться от курения, вейпов, значительно ограничить потребление алкоголя, регулярно, раз в полгода, посещать профилактические осмотры у стоматолога и проходить процедуру комплексной профессиональной гигиены, правильно чистить зубы дома, а также следить за своим здоровьем», — подытожил Дахкильгов.

Ранее Магомед Дахкильгов перечислил продукты, разрушающие зубную эмаль. Среди прочих он назвал цитрусы и свежевыжатые соки.