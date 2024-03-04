В США высказались об утечке разговоров немецких офицеров
Вашингтон не станет комментировать утечку разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать «смехотворный» тезис о войне Запада с Россией. Такое заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.
Он отказался говорить о содержании утечки. По мнению Кирби, подтверждение произошедшего только «сыграет на руку» Москве и облегчит продвижение идеи о том, что идет «какого-то рода война» между США и Россией, НАТО и Россией.
Ранее главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных военных из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. В свою очередь, министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость ФРГ перед российскими спецслужбами.