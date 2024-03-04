Очевидцы рассказали о моменте землетрясения в Алма-Ате

Очевидец описал «Ленте.ру» землетрясение в Алма-Ате фразой «тряхануло хорошо»

Землетрясения для уроженцев Алма-Аты стали привычным явлением, однако последние подземные толчки оказались гораздо сильнее предыдущих. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказали местные жители. Очевидцы также описали момент землетрясения.

«Землетрясение почувствовал естественно, по ощущениям было 4-5 баллов по Рихтеру. Находился в верхней части города, выше центра. Разрушений не вижу, все в норме. Ходуном ничего не ходило, лично я в частном доме, тут ощущается не так сильно, как в высотных домах. Испуга не было, у нас трясет постоянно, обычно 2-3 балла, мы не обращаем внимания, это привычно уже», — поделился Арман Сарс.

Другой местный житель по имени Михаил также сообщил, что в Алма-Ате регулярно происходят небольшие землетрясения в 2-3 балла. «В основном, не чувствуется такое, а сейчас тряхануло хорошо, один раз», — поделился он.

Ранее стало известно, что магнитуда землетрясения в Алма-Ате составила пять баллов. Эпицентр находился в 37 километрах от города, в восьми километрах от Иссык-Кульского района Казахстана. В Алма-Ате сработал сигнал тревоги, жители покидали здания и выходили на улицу.