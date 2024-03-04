Путин примет Собянина с докладом

Песков сообщил, что президент Путин примет мэра Собянина с докладом

Президент России Владимир Путин примет мэра Москвы Сергея Собянина с докладом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, крупных мероприятий на 4 марта у президента не запланировано.

«Будет сегодня на повестке дня у президента доклад Сергея Семеновича Собянина о том, как развивалась Москва за истекший год, за последний период, какие итоги развития», — пояснил он.

Песков также отметил, что президент уделяет Москве повышенное внимание, в связи с чем постоянно сверяет время с градоначальником.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путину моментально докладывают об успехах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Отвечая на вопрос, могут ли успехи российских бойцов повлиять на сроки проведения спецоперации, представитель Кремля ответил, что на данный момент не стоит забегать далеко.