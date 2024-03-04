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12:42, 4 марта 2024Ценности

Россиянкам назвали три модные куртки на весну

Стилистка Анастасия Хохлова: бомберы и джинсовые куртки будут модными весной

Фото: Unsplash

Стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам три модные куртки на весну 2024 года. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалистки, в тренде окажутся стеганые куртки, утепленный вариант которых будет особенно актуален в начале наступившего сезона. При этом популярными станут как приталенные, так и оверсайз-фасоны. «Сочетать стеганую куртку можно с абсолютно любой одеждой и обувью — будь то джинсы и ботинки на тракторной подошве или юбка длины миди с классической обувью», — отметила эксперт.

Также в списке оказалась верхняя одежда из денима. «Это могут быть как классические оверсайз-куртки, так и джинсовки с более сложным кроем — в виде пиджака или в стиле пэчворк», — пояснила Хохлова, посоветовав сочетать их с джинсами и лодочками из денима.

Кроме того, стилистка посоветовала обратить внимание на различные виды курток-бомберов. Среди них — изделия с меховыми и атласными вставками, нашивками, драпировками и пайетками. Так, объемную модель можно сочетать, например, с широкими брюками и джинсами, а укороченные варианты — с юбками и платьями.

Ранее стилист Михаил Линев назвал россиянам самые модные джинсы на весну и лето 2024 года. В первую очередь эксперт призвал читателей обратить внимание на модели свободного кроя и белые брюки из денима.

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      Алина Гостева
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