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12:57, 4 марта 2024Спорт

Российских гребцов допустили к участию в олимпийской квалификации

World Rowing допустила россиян к европейской квалификационной олимпийской регате
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила россиян к европейской квалификационной олимпийской регате. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Неделю назад мы получили информацию от международной федерации, что в европейской квалификационной регате могут выступить мужская и женская одиночки и двойки без рулевого», — говорится в заявлении президента ФГСР Алексея Свирина. Отмечается, что спортсменам будет необходимо пройти антидопинговую и биографическую проверки, в том числе на непричастность к СВО.

Европейская квалификационная регата пройдет с 25 по 28 апреля в Венгрии. Заключительный этап отбора на Олимпиаду состоится в швейцарском Люцерне с 19 по 21 мая.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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