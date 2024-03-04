Российский футболист рассказал о сорвавшейся смене гражданства

Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что ему отказали в получении гражданства Грузии

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о сорвавшейся смене гражданства. Слова футболиста приводит Sport24.

Шелия заявил, что мечтал сыграть за сборную Грузии и хотел получить грузинский паспорт. «Я подал документы, мне отказали. Больше не подавал. Мечты иногда сбываются, а иногда нет», — поделился он.

Футболист также рассказал, что ранее у него было грузинское гражданство, однако оно было прекращено с получением российского в 13 лет. «[Грузинское] гражданство мне надо было даже не получить, а восстановить — это считается самым простым путем. Но кто-то не захотел, чтобы оно у меня оказалось», — отметил спортсмен.

35-летний Шелия провел в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 мячей.