«Спартаку» разрешили играть на домашнем поле

РФС разрешил «Спартаку» играть матч Кубка России с «Оренбургом» на домашнем поле

Российский футбольный союз (РФС) разрешил московскому «Спартаку» играть матчи чемпионата России и Кубка страны на домашнем поле. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В РФС рассказали, что вместе с комиссией Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску полей провели новый обязательный осмотр поля. Согласно новому решению «Спартак» сможет принять на своей арене «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала Кубка России, который пройдет 14 марта.

29 февраля РПЛ запретила «Спартаку» играть матч 20-го тура против воронежского «Факела» на домашнем поле. В РПЛ заявили, что газон на стадионе «Лукойл-Арены» не соответствует регламенту и стандартам РФС. Отмечалось, что причиной стало выпадение рекордного количества снега в Москве, из-за чего качество молодого газонного покрытия пострадало.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» должен состояться 10 марта. Встреча пройдет в «Лужниках».