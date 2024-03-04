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16:42, 4 марта 2024Россия

Участник СВО стал первым кандидатом на пост мэра российского города

Участник СВО Александр Трушакин стал первым кандидатом на пост мэра Новосибирска

Военнослужащий, принявший участие в специальной военной операции (СВО), Александр Трушакин стал первым кандидатом на пост мэра Новосибирска. Об этом говорится на сайте совета депутатов Новосибирска.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы российского города пройдет 4 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что мэр Новосибирска, коммунист Анатолий Локоть официально сложил полномочия. Чиновник подал в отставку по собственному желанию.

29 февраля 2024 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин выразил мнение, что герои СВО должны выходить на ведущую позицию в бизнесе, государственном и муниципальном управлении, а также возглавлять регионы.

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      Владислав Толстиков
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