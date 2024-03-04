Установку Krab ВСУ уничтожили «хитрой» ракетой

«РГ»: САУ Krab ВСУ уничтожили российским боеприпасом с хитрой траекторией

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab, которую Вооруженным силам Украины (ВСУ) передала Польша, уничтожили неизвестным российским боеприпасом с «хитрой» траекторией. На ролик, размещенный в Telegram-канале «Степной ветер», обратила внимание «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что САУ находилась на позиции в районе Клещеевки. На ролике, снятом разведывательным дроном, можно заметить поражение Krab. Неизвестная ракета набирает высоту на конечном этапе полета и поражает машину в крышу.

В публикации предположили, что установку поразили легкой многоцелевой управляемой ракетой «Изделие 305». Боеприпас с оптической головкой самонаведения можно использовать по принципу «выстрелил и забыл».

В феврале в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что авиационные ракеты «Изделие 305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции. При этом точность ракеты не зависит от дальности ее применения.

В октябре начальник армейской авиации ВКС России генерал-майор Игорь Романов заявил, что «Изделие 305» позволяет российским вертолетчикам поражать цели без входа в зону работы противовоздушной обороны противника.