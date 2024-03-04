В Польше заявили о нежелании участвовать в конфликте на Украине

Myśl Polska: Польша не хочет участвовать в конфликте на Украине

Польша не хочет участвовать в конфликте на Украине. Такую точку зрения приводит издание Myśl Polska.

В материале прокомментировали слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что он будет любыми способами избегать участия страны в конфликте на Украине. Редакция сочла заявление политика правильным.

«Мы (Польша — прим. «Ленты.ру») хотим жить в мире и безопасности. Это не наша война. До сих пор [это было так]», — говорится в статье.

Ранее председатель Национального совета Словакии Петер Пеллегрини предложил создать площадку для того, чтобы между Россией и Украиной состоялся мирный диалог. Он подчеркнул, что завершить конфликт между странами военным путем не получится.

До этого Фицо заявил, что некоторые страны Европейского союза и НАТО думают об отправке своих военных на Украину. Он подчеркнул, что Словакия не будет следовать их примеру.