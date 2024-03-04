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07:19, 4 марта 2024Мир

В США отказались комментировать поражение еще одного американского танка Abrams

В Пентагоне отказались комментировать поражение танка Abrams FPV-дроном «Упырь»

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

Минобороны США отказалось комментировать информацию о том, что российские военные поразили на авдеевском направлении еще один американский танк Abrams. Об этом пресс-служба ведомства ответило на просьбу ТАСС подтвердить сведения о поражении танка.

«Мы направляем вас к украинским военным, чтобы они говорили о состоянии их личного состава, техники и (или) операций», — подчеркнули представители Пентагона.

О том, что армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине, сообщалось в воскресенье, 3 марта. Это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции на Украине.

Это второй уничтоженный Abrams, попавший на видео. Предположительно, на данный момент этих боевых машин подбито больше. Также ранее стало известно, что разработчики FPV-дрона «Упырь» опубликовали видео уничтожения Abrams

27 февраля Минобороны сообщило, что американский танк Abrams уничтожен в ходе боев на авдеевском направлении. Кроме того, были также уничтожены три боевые машины пехоты противника, в том числе Bradley, шесть единиц прочей бронетехники и две единицы ствольной артиллерии.

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      Марина Совина
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