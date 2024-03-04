В США высмеяли физические и умственные способности Байдена

Американское шоу SNL выпустило скетч про соратников Джо Байдена

Популярное американское шоу Saturday Night Live (SNL) выпустило скетч про соратников президента Соединенных Штатов Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом людей из окружения американского лидера спародировали актеры.

По сюжету соратники утверждают, что, несмотря на мнение американцев в соцопросах, Байден не слишком стар, чтобы отработать еще один президентский срок. Сам скетч имитирует «выпуск» программы телеканала CNN. Актриса в роли телеведущей общается с приближенными президента, одним из них была актриса в роли Карин Жан-Пьер.

«Приятно поговорить с вами о самом энергичном человеке, которого я когда-либо знала, Джо Байдене», — отметила «пресс-секретарь Белого дома» на видео.

На вопрос «телеведущей», так ли это, она гордо ответила: «Абсолютно». По словам «Жан-Пьер», она только что была у него, а «за закрытыми дверями он вихрь». Далее актриса в роли пресс-секретаря Белого дома показала график Байдена. В нем с самого утра присутствует интенсивная велотренировка, игра в шахматы, в которой «президент» побеждает всего за пару минут.

После этого актер в роли Байдена встречается с высшим армейским руководством для обсуждения военной стратегии и «соревнования по отжиманиям», в котором политик также с легкостью побеждает.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал главу Белого дома Джо Байдена сдать тест на умственные способности. Трамп подчеркнул, что сам сдавал тесты дважды, причем оба раза без ошибок. Политик убежден, что все президенты, а также претенденты на пост главы государства должны сдавать подобные тесты в обязательном порядке.

Кроме того, представитель офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп выступила с заявлением, что умственное состояние Джо Байдена делает его непригодным для продолжения работы на посту главы государства.