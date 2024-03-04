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17:56, 4 марта 2024Из жизни

Принц не сможет претендовать на престол из-за брака с американкой

Daily Beast: сын короля Таиланда не сможет унаследовать престол из-за жены

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде назревает кризис престолонаследия. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Долгое время главной претенденткой на престол была принцесса Баджракитиябха — дочь первой жены короля Махи Вачиралонгкорна. Однако в декабре 2022 года она неожиданно потеряла сознание во время прогулки с собакой. По слухам, наследница престола пережила разрыв аневризмы сосудов головного мозга и с тех пор находится в коме.

Спустя несколько месяцев в Таиланд вернулся опальный принц Вачаресорн Виватаравонг — сын второй жены короля, который большую часть жизни провел в изгнании. С этого момента наиболее вероятным наследником престола считался он. Однако издание Daily Beast выяснило, что Вачаресорн не может унаследовать корону из-за брака с американкой.

Согласно законам Таиланда, король не может быть женат на иностранке. Это имеет непосредственное отношение к будущему Вачаресорна, поскольку его жена — американка Элиза Гарафано. У них двое детей, которые также имеют гражданство США.

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В разговорах со знакомыми Вачаресорн утверждал, что уже развелся, поэтому препятствий для престолонаследия нет. В беседе с Daily Beast он отказался подтвердить свои слова и сообщил, что бракоразводный процесс продолжается. Тем временем источники издания утверждают, что его жена приостановила бракоразводный процесс и намерена добиваться, чтобы ее права как супруги принца признали в Таиланде.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак со своей двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года актриса сбежала в Великобританию. Третьей женой стала простолюдинка Срирасми Акхарапхонгпричу. В 2014 году она лишилась титула из-за обвинений в коррупции. Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, которая возглавляла его личную охрану.

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      Олег Парамонов
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