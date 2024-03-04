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15:52, 4 марта 2024Спорт

Валиева поблагодарила Путина за поддержку

Дисквалифицированная за допинг Валиева поблагодарила Путина за поддержку

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Фигуристка Камила Валиева обратилась со словами благодарности к президенту России Владимиру Путину. Ее цитирует РИА Новости.

«Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии Игр будущего, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», — сказала спортсменка. Валиева высоко оценила турнир, совмещающий обычный и киберспорт, который прошел на ее родине в Казани.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства к дисквалификации фигуристки за допинг. «Конечно, президент поддерживает Валиеву», — заявил он, комментируя тот факт, что на открытии Игр будущего Путин сидел рядом со спортсменкой.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

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