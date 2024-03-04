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17:27, 4 марта 2024Забота о себе

Россиянам перечислили несколько неочевидных портящих зубы продуктов

Фото: Unsplash

Любая еда, которая способна испачкать белую футболку, способна окрасить и зубы, предупредил онколог Леонид Доронин. Несколько неочевидных продуктов, портящих цвет зубной эмали, врач перечислил в своем Telegram-канале.

Доронин обратил внимание россиян, что даже у тех людей, кто не пьет кофе, чай и красное вино, цвет зубов может испортиться. По его словам, перечень продуктов и напитков, красящих зубную эмаль, огромен. Все, что оставляет пятна на белой ткани, портит и цвет зубов. Это может быть что угодно — от соусов до черники, подчеркнул специалист.

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В этом случае, по словам Доронина, сохранить белизну зубов можно только одним способом: минимизировать употребление цветных продуктов и напитков. Также он указал на необходимость полоскать рот после такой еды.

Врач предупредил, что окрашивание эмали зачастую начинается с промежутков между зубами. Поэтому зубы необходимо чистить дважды в день с использованием не только зубной щетки, но и стоматологической нити. «Еще советую не надеяться особо на отбеливающие полоски, эффекта от них мало», — подытожил врач.

Ранее Леонид Доронин рассказал, что деменция может развиться не только у людей пожилого возраста, но и у детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок становится дезориентированным, неспособным контролировать эмоции и умственную деятельность.

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      Вера Владзиевская
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