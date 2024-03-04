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18:46, 4 марта 2024Культура

Задержанного с наркотиками актера «Ранеток» отпустили под обязательство о явке

Задержанного актера из «Ранеток» Яковлева отпустили под обязательство о явке
Юрий Яковлев

Юрий Яковлев. Кадр: фильм «Тяжелый песок»

Актера из сериала «Ранетки» Юрия Яковлева, которого ранее задержали с наркотиками, отпустили под обязательство о явке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артист поведал, что в ходе разбирательств у него забрали телефон, а также заявил, что сверсток с мефедроном, который был найден в сугробе рядом с Яковлевым, не принадлежал ему. По словам актера, он не был осведомлен о пакете с запрещенными веществам и просто оказался рядом с местом, где лежала закладка. Яковлев подчеркнул, что не знает, за что на него завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали пытавшегося спрятать в снегу наркотики актера сериала «Ранетки». Силовики обратили внимание на закапывавшего что-то в сугроб молодого человека при патрулировании столичного района Ясенево. У него обнаружили сверток с мефедроном весом около двух граммов.

Позже артист опровергал факт своего задержания.

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      Анастасия Астахова
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