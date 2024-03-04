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17:10, 4 марта 2024Бывший СССР

Зеленский назвал размер экспорта Украины через зерновой коридор

Зеленский: Киев экспортировал около 30 млн тонн груза через зерновой коридор
СюжетПротесты на Украине

Фото: Florion Goga / Reuters

Украина поставил в Европу около 30 миллионов тонн груза через альтернативный зерновой коридор. Так размер украинского экспорта в своем Telegram-канале оценил лидер страны Владимир Зеленский.

«Зерновой коридор продолжает демонстрировать хорошую динамику — приближаемся к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из них только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн», — отмечается в публикации.

Зеленский добавил, что Киев прорабатывает альтернативные маршруты поставок зерна в Европу — через Молдавию и по Дунаю.

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17 июля 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, уведомив об этом Турцию, ООН и Украину. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

20 февраля в Польше на акции протеста против ввоза в Европейский союз сельскохозяйственной продукции с Украины и падения цен на зерно вышли фермеры. Они перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам.

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      Глеб Палехов
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