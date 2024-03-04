Звезда «Великолепного века» раскрыл секрет успеха турецких сериалов

Актер Бурак Озчивит объяснил успех турецких сериалов искренностью чувств

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит на Всемирном фестивале молодежи раскрыл секрет успеха турецких сериалов. Об этом сообщает ТАСС.

Актер назвал турецкую киноиндустрию одной из лидирующих в мире по объемам производства. Популярность же, по словам Озчивита, объясняется искренностью чувств, о которых рассказывают создатели турецких сериалов.

«Через наши сериалы мы можем донести свое послание любви до всего мира, любовь — это самое важное, это первое чувство, которое позволяет нам достучаться до сердец. Глобально у всех людей единые ценности, любовь — это глобальная сила», — сказал Озчивит.

Озчивит прилетел в Россию 20 февраля. В пятизвездочном отеле Озчивита встретили в русских народных нарядах с караваем, 50 граммами водки на подносе и песней «Смуглянка». Актер прибыл в Россию для участия в концертах и фан-встречи с поклонницами.

В феврале 2021 года Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман» приехал в Грозный и нанес визит главе Чечни Рамзану Кадырову.