В США восхитились «шпионской операцией Путина» против Германии

Politico: «шпионская операция Путина» против Германии расколола Запад

Утечка переговоров бундесвера, где немецкие офицеры бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту, стала «восхитительной шпионской операцией» президента России Владимира Путина, которая дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца и расколола Запад. Об этом пишет американский журнал Politico.

«Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы», — цитирует издание депутата бундестага от «Христианского демократического союза» Родриха Кизеветтера.

Как отмечают авторы материала, слив переговоров не только продемонстрировал конфликт между федеральным правительством Германии и военными, обострил внутренние противоречия во власти, но и сделал маловероятным получение Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus.

«Для Путина это была выполненная миссия», — резюмирует Politico.

Ранее главред канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных офицеров из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. В свою очередь, глава минфина Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость Берлина перед российскими спецслужбами.