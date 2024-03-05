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09:03, 5 марта 2024Мир

В США восхитились «шпионской операцией Путина» против Германии

Politico: «шпионская операция Путина» против Германии расколола Запад
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Janine Schmitz / Globallookpress.com

Утечка переговоров бундесвера, где немецкие офицеры бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту, стала «восхитительной шпионской операцией» президента России Владимира Путина, которая дискредитировала канцлера Германии Олафа Шольца и расколола Запад. Об этом пишет американский журнал Politico.

«Шольц все больше становится угрозой безопасности Европы», — цитирует издание депутата бундестага от «Христианского демократического союза» Родриха Кизеветтера.

Как отмечают авторы материала, слив переговоров не только продемонстрировал конфликт между федеральным правительством Германии и военными, обострил внутренние противоречия во власти, но и сделал маловероятным получение Украиной дальнобойных крылатых ракет Taurus.

«Для Путина это была выполненная миссия», — резюмирует Politico.

Ранее главред канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных офицеров из ФРГ, обсуждавших возможные удары по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. В свою очередь, глава минфина Германии Кристиан Линднер обвинил Россию в гибридной атаке. По его словам, утечка показала уязвимость Берлина перед российскими спецслужбами.

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      Глеб Бажуткин
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