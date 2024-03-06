«Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на своем поле обыграла римский «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 5 марта, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами в первом тайме отметились Харри Кейн и Томас Мюллер. Во второй половине встречи англичанин забил еще мяч, сделав дубль.

В первом матче, который прошел в Риме, хозяева одержали минимальную победу. Таким образом, мюнхенцы по сумме двух встреч вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.