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20:26, 6 марта 2024Россия

«Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

МО РФ впервые сообщило о сбитой французской управляемой авиабомбе Hammer

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России 6 марта сообщило, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые уничтожили управляемую авиабомбу AASM Hammer, произведенную во Франции.

Она была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны. Точное время и место, где сбили бомбу, не приводятся. Ранее военное ведомство не сообщало о перехвате такого французского снаряда.

ВСУ начали использовать Hammer недавно

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на турецкое Clash Report сообщало 3 марта, что армия страны начала использовать в боевых действиях авиабомбы Hammer. Утверждалось, что они были впервые использованы ВСУ для удара по коксохимическому заводу в Авдеевке, который на тот момент уже был под контролем Вооруженных сил России. Также заявлялось об их использовании близ населенного пункта Казачьи Лагеря в Херсонской области.

Авиабомба AASM Hammer на выставке в Дубае, 2023 год

Авиабомба AASM Hammer на выставке в Дубае, 2023 год

Фото: Christopher Pike / Bloomberg via Getty Images

В январе Франция сообщала, что будет ежемесячно передавать Украине около 50 таких авиабомб. Поставки продлятся как минимум до конца текущего года.

Ради Hammer на Украине модернизировали советские самолеты

Рассказывалось, что AASM похожа на ранее переданные украинской армии американские бомбы JDAM. Она имеет хвост, твердотопливный реактивный двигатель и носовую систему наведения (тепловизионную или лазерную), что увеличивает дальность полета и точность боеприпаса. Их средняя дальность полета — около 70 километров, но может достигать и 100 километров.

Кроме того, заявляется, что их могут запускать с советских самолетов, использующихся ВСУ. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщал, что, помимо поставок самих снарядов, Париж вложился и в модернизацию украинских самолетов МиГ-29 и Су-24М, чтобы они могли использовать авиабомбы Hammer. Он уточнил, что это сделано вместо того, «чтобы сосредотачиваться исключительно на Mirage», говоря о французских истребителях. Тем самым, вероятно, Франция стремилась не передавать еще и свои самолеты.

Российский эксперт назвал Hammer серьезным оружием, но не «вундерваффе»

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» посчитал, что авиабомба AASM Hammer была серьезным оружием для Украины, и ее запуск достаточно серьезен для ВС РФ. Он также сообщил, что для ее запуска в ВСУ переработали пусковую установку HIMARS.

Однако он указал, что российские системы ПВО смогут и дальше сбивать Hammer.

Как мы видим, средства противовоздушной обороны находят эти бомбы и выбивают. Я всегда говорю, что вундерваффе нет, никто еще ничего не придумал. На всякое совершенствование западного оружия есть совершенствование нашей противовоздушной обороны.

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт
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      Антон Похиляк
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