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18:51, 6 марта 2024Мир

Глава МАГАТЭ подвел итоги встречи с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси назвал встречу с Путиным важным обменом мнениями

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным и назвал ее важным обменом мнениями. Об этом он написал на странице в X.

«Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и другим глобальным вызовам нераспространения»,— сказал глава агентства.

Ранее президент России встретился с гендиректором МАГАТЭ в Сочи. Российский лидер отметил, что Москва продолжает активное сотрудничество с МАГАТЭ по очень многим направлениям.

Он подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в любой точке мира, где она имеет отношение к ядерной энергетике, а также делает все необходимое для защиты атомных объектов.

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      Семен Александров
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