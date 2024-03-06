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11:55, 6 марта 2024Бывший СССР

Лавров обсудил с главой МИД Армении армяно-азербайджанскую нормализацию

Лавров обсудил с главой МИД Армении взаимодействие в интеграционных объединениях

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений», — сообщает ведомство.

2 марта Сергей Лавров заявил, что Еревану следует определиться насчет своего статуса в ОДКБ. Так он отреагировал на обвинения премьер-министра республики в том, что ОДКБ бросила Армению в беде.

Глава МИД России также утверждал, что заявления о том, что после 1991 года Армения взяла ошибочный курс на дружбу с Россией, говорят о необходимости пересмотреть отношения двух стран. Он выразил сожаление из-за решения руководства Армении сознательно вести курс на ухудшение отношений с Россией.

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      Александр Курбатов
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