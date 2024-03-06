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20:37, 6 марта 2024Экономика

Международные резервы Украины резко сократились

Депутат Гетманцев: в феврале международные резервы Украины сократились на 3,8 %

Фото: Thomas Peter / Reuters

В феврале международные резервы Украины уменьшились на 3,8 процента. О резком сокращении средств сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

К марту 2024 года объем международных резервов Украины снизился до 37,05 миллиарда долларов. Причиной их уменьшения стало сокращение объемов внешней помощи Киеву. По словам Гетманцева, Киеву нужно 3,1 миллиарда долларов в месяц извне, однако за два месяца с начала года страна получила только 1,2 миллиарда долларов внешней помощи.

«В марте рассчитываем, как минимум, на 4,5 миллиарда евро первого транша в рамках Ukraine Facility, 0,88 миллиарда долларов вот МВФ, плюс на другое возможное финансирование от официальных кредиторов (прежде всего Всемирного банка). Следовательно есть все основания ожидать возобновления роста международных резервов и компенсации потерь с начала года», — добавил он.

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Ранее Нацбанк Украины сообщил, что международные резервы страны за январь снизились на 4,9 процента, до отметки в 38,5 миллиарда долларов.

Глава Мид Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что королевство готово дать Киеву взаймы. Однако для этого шага есть ряд условий — деньги предоставят лишь под залог российских активов и только на том основании, что Россия согласится выплатить Украине репарации по окончании боевых действий.

Ранее в Бельгии решили создать фонд в 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов с замороженных активов РФ. На Украине собираются использовать эти средства как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов. Такой механизм позволит Киеву занимать деньги без необходимости рисковать своими резервами.

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      Вячеслав Агапов
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