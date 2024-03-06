Названо условие помощи Киеву за счет российских активов

Кэмерон: Великобритания готова дать Киеву взаймы под залог российских активов

Великобритания готова использовать российские активы для помощи Киеву. Условия для этого шага назвал глава МИД королевства Дэвид Кэмерон, его слова приводит The Guardian.

Власти страны готовы дать Киеву взаймы под залог заблокированных средств российского Центрального банка. Это будет возможно на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны, пояснил чиновник.

«Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы в качестве поручительства, чтобы дать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ», — рассказал Кэмерон.

Большая часть замороженных российских активов (порядка 200 миллиардов евро) хранится в Бельгийском депозитарии Euroclear. США располагают активами на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания — на сумму около 25 миллиардов фунтов стерлингов, однако официальные цифры не разглашаются.

В Бельгии опасаются конфискации российских денег из-за возможных исков. По словам депутата комитета по международным делам Самюэля Коголати, между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций, заключенное в 1989 году. Страна может столкнуться с исками со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены в национальных депозитариях. Инвесторы могут заявить о нарушении их прав и апеллировать к указанному договору.

Ранее власти страны решили создать фонд в 1,7 миллиарда евро за счет налогообложения доходов активов России. На Украине намерены использовать эти деньги как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов, это позволило бы занимать деньги без необходимости рисковать своими резервами.

В январе министр обороны Бельгии Людивин Дедондер пообещала Киеву 611 миллионов евро процентных доходов от замороженных российских. За несколько дней до этого премьер-министр Александр де Кроо заявил о необходимости создания на Западе механизма для конфискации средств Центробанка РФ.