Один из пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ умер в больнице

Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер в больнице. Об этом в среду, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«По последний данным, один человек [в результате аварии] умер в больнице. Сейчас выясняются все подробности», — пояснили в правоохранительных органах региона.

Ранее Минздрав России сообщил, что в результате взрыва на теплоэлектроцентрали различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.