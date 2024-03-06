Cumhuriyet: НАТО затягивает конфликт на Украине с помощью «особой войны»

Страны Запада попытаются затянуть конфликт на Украине при помощи усилий военных специалистов и диверсий. Об этом сообщил обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер.

Он отметил, что США и их европейские партнеры не могут отправить своих солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях. Али Гюллер указал, что в связи с этим страны НАТО начали экспортировать на Украину «особую войну». Реализация стратегии по затягиванию конфликта также включает в себя расширение «тренировочных миссий» на Украине и совершение диверсий против России.

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что страна не станет переходить границу соучастия в конфликте на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что американские военные не поедут на Украину, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский хочет воевать сам.