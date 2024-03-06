Оценены последствия повреждения кабеля в Красном море для Рунета

РБК: поврежденный кабель в Красном море может привести к неполадкам трафика в РФ

Поврежденный интернет-кабель между Европой, Азией и Африкой в Красном море напрямую не затронет российский сегмент сети. Об этом пишет РБК.

При этом опрошенные изданием эксперты допустили, что серьезные проблемы в Европе и Азии опосредованно коснутся и трафика в России. В частности, генеральный директор хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов указал, что нестабильно в стране будут работать сервисы, частично или полностью зависящие от расположенных в других государствах ресурсов.

Глава точкой обмена трафиком Piter-IX Николай Метлюк отметил, что в Россию через поврежденные кабели шел трафик «специфичных сервисов, на которые приходятся сотые доли процента от общего трафика страны».

Ранее сообщалось, что были перебиты кабели связи между Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе. Поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря и подпадают под юрисдикцию Йемена. Сразу после этого стало известно о глобальном сбое в работе соцсетей Instagram и Facebook (соцсети запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).