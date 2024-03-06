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14:30, 6 марта 2024Мир

Песков пообещал невмешательство России в выборы президента США

Песков: РФ никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы президента США

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы никогда не вмешивались в выборы в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул представитель Кремля, напомнив, что Вашингтон проводил отдельное расследование предполагаемого «российского вмешательства».

«И в этот раз мы не собираемся вмешиваться», — пообещал Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол США в Москве Линн Трейси должна прекратить лгать о невмешательстве Соединенных Штатов во внутренние дела России и перестать скрывать подрывную деятельность, которую американские организации ведут на территории страны.

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      Виктория Кондратьева
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