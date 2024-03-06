Появилось видео с места взрыва на ТЭЦ в Туве

В сети опубликовали видео с места взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве

В сети появились кадры с места взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. Его публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно обгоревшее здание ТЭЦ и его тлеющие обломки. На месте работают представители экстренных служб, который ликвидируют возгорание.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. По последним данным, при взрыве пострадали 18 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

О причинах происшествия пока неизвестно. Под завалами на объекте могут находиться еще три человека. После ЧП в населенном пункте Шагонар временно отключили отопление в жилых домах, там также отменили занятия в школах.