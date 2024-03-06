Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

Путин назвал поведение кандидатов в президенты США особенностью политкультуры

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи прокомментировал поведение кандидатов в президенты США. Его слова приводит ТАСС.

«Поведение кандидатов в президенты США — это особенность американской политической культуры», — отметил российский глава.

6 марта главная соперница экс-президента США Дональда Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки.

Трамп побеждает в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.