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21:45, 6 марта 2024Мир

Путин прокомментировал поведение кандидатов в президенты США

Путин назвал поведение кандидатов в президенты США особенностью политкультуры
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи прокомментировал поведение кандидатов в президенты США. Его слова приводит ТАСС.

«Поведение кандидатов в президенты США — это особенность американской политической культуры», — отметил российский глава.

6 марта главная соперница экс-президента США Дональда Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли вышла из президентской гонки.

Трамп побеждает в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте.

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      Юлия Мискевич
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