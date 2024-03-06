Путин выступит на закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Песков: Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Также Путин встретится с участниками мероприятия. Формат взаимодействия будет подразумевать свободное общение «с той повесткой дня, которую зададут сами участники», подчеркнул пресс-секретарь.

Помимо этого, в графике Путина запланировано участие в совещании по развитию Юга и Приазовья. В Кремле предстоящее мероприятие назвали очень важным для развития указанных регионов.

5 марта президент России прилетел в Ставрополь с рабочей поездкой, в ходе которой он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Во время общения с жителями региона одна из женщин попросила Путина поцеловать его, на что он дал свое согласие.