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12:06, 6 марта 2024Россия

Путин выступит на закрытии Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе

Песков: Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Также Путин встретится с участниками мероприятия. Формат взаимодействия будет подразумевать свободное общение «с той повесткой дня, которую зададут сами участники», подчеркнул пресс-секретарь.

Помимо этого, в графике Путина запланировано участие в совещании по развитию Юга и Приазовья. В Кремле предстоящее мероприятие назвали очень важным для развития указанных регионов.

5 марта президент России прилетел в Ставрополь с рабочей поездкой, в ходе которой он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура». Во время общения с жителями региона одна из женщин попросила Путина поцеловать его, на что он дал свое согласие.

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      Алан Босиков
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