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14:03, 6 марта 2024Наука и техника

В Европе призвали вернуть физические кнопки в автомобили

Euro NCAP будет снижать оценки безопасности автомобилям с сенсорным управлением

Фото: Unsplash

Организация Euro NCAP заявила, что будет снижать рейтинг безопасности автомобилей при отсутствии в салоне физических кнопок. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Европейская программа оценки новых автомобилей» (Euro NCAP) является международной организацией, проводящей независимые краш-тесты автомобилей. Ее представители призвали автопроизводителей сократить количество сенсорных кнопок в транспортных средствах.

По словам специалистов организации, с 2026 года при оценке безопасности автомобиля они будут также брать во внимание наличие физических кнопок. Если переключатели сигналов поворота, аварийная сигнализация, дворники, функции SOS будут выведены на сенсорные кнопки, то машина может получать сниженную оценку.

В Euro NCAP подчеркнули, что водителям приходится отвлекаться на сенсорные переключатели, что увеличивает риск ДТП. «Чрезмерное использование сенсорных экранов является общеотраслевой проблемой», — заметили эксперты.

По словам журналистов ArsTechnica, «Европейская программа оценки новых автомобилей» не является госрегулятором и не может напрямую влиять на автопроизводителей. Однако организацию признают европейские власти, а пятизвездочный рейтинг безопасности от Euro NCAP является желанным для автоконцернов.

В декабре представители автоконцерна Volkswagen заявили, что новые автомобили будут иметь меньше сенсорных кнопок. Ранее генеральный директор корпорации Томас Шефер назвал сенсорные переключатели в современных машинах разочаровывающими.

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      Андрей Ставицкий
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