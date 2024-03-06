Сериал по «Сумеркам» будет анимационным

Студия Lionsgate выпустит анимационный сериал по «Сумеркам»

Сериал, основанный на серии фильмов «Сумерки», будет анимационным. Об этом сообщает Deadline.

Вице-председатель компании Майкл Бернс предположил, что именно такой формат шоу может вызвать большой интерес у зрителей. По данным источников, проект с самого начала задумывался как мультсериал.

О том, что «Сумерки» получат продолжение в виде сериала, стало известно весной прошлого года. Отмечалось, что в создании шоу примет участие писательница Стефани Майер, по произведениям которой была снята серия картин о вампирах. В состав съемочной группы также войдет исполнительный продюсер Эрик Фейг, который занимался экранизацией книг Майер.

Ранее актер Тейлор Лотнер рассказал о соперничестве со своим коллегой и партнером по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном, который сыграл вампира Эдварда Каллен.