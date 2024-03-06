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09:22, 6 марта 2024Россия

Стала известна причина взрыва в здании котельной в Туве

РИА Новости: причиной взрыва в котельной в Туве стала детонация угольной пыли

Фото: МЧС России / ТАСС

Причиной взрыва в здании котельной в Шагонаре в Туве стала детонация угольной пыли. Об этом в среду, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В 04:42 по московскому времени поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что из горящего здания котельной вывели 21 человека. Ликвидацией последствий ЧП заняты 111 человек и 26 единиц техники.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ возросло (https://lenta.ru/news/2024/03/06/chislo-postradavshih-pri-vzryve-na-tets-v-tuve-snova-vozroslo/) до 22 человек.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли (https://lenta.ru/news/2024/03/05/desyat-chelovek-postradali-iz-za-vzryva-na-tets-v-rossiyskom-regione/) утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели (https://lenta.ru/news/2024/03/06/v-tuve-vveli-rezhim-chs-posle-vzryva-na-shagonarskoy-tets/) режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

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      Игорь Дмитров
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