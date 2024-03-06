Число пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве снова возросло

Mash: число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ возросло до 22 человек

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы возросло до 22 человек. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Ранее глава республики сообщал о 18 пострадавших. Владислав Ховалыг уточнял, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще девять — в состоянии средней степени тяжести. Состояние еще троих пострадавших медики охарактеризовали как близкое к удовлетворительному.

По информации издания, в больнице в результате взрыва на теплоэлектроцентрали оказались четыре женщины. У 22 пострадавших диагностировали ожоги конечностей, тела и головы, а также закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения и ушибы мягких тканей. Большинство из них находятся в шоковом состоянии 2-3-й степени. Самому молодому из пострадавших 28 лет, самому старшему — 65 лет.

Из-за взрыва теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

Взрыв и пожар на ТЭЦ в Туве произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС.