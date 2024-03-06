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16:26, 6 марта 2024Наука и техника

Оригинальные игры S.T.A.L.K.E.R. выпустят на консолях

Оригинальную трилогию игр S.T.A.L.K.E.R. выпустят на консолях в июне

Скриншот: Игра S.T.A.L.K.E.R.

Студия GSC Game World выпустит оригинальные игры серии S.T.A.L.K.E.R. на консолях. Об этом сообщает издание Gematsu.

Журналисты медиа обратили внимание, что на японских торговых площадках открыли предзказ на сборник игр S.T.A.L.K.E.R. В него вошли оригинальный тайтл «Тень Чернобыля» и два продолжения — «Чистое небо» и «Зов Припяти». В описании говорится, что игры из оригинальной трилогии портированы для консолей PlayStation.

Возможность оформить предзаказ на Legends of the Zone Trilogy обнаружили у ретейлеров Biccamera, Neowing и Rakuten Books. Стоимость комплекта составляет 6578 иен, или около 4 тысяч рублей. Игры поступят в продажу 27 июня.

Журналисты Gematsu предположили, что игры также выйдут для консолей Xbox, и об этом могут объявить на конференции партнеров Microsoft 6 марта. В GSC Game World пока никак не анонсировали портирование игр для консолей.

«S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла в 2007 году. В 2008 году был выпущен приквел «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», в 2009 году — сиквел «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». Игры вышли исключительно на ПК.

В середине января студия GSC Game World назвала новую дату выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В компании рассказали, что игра появится 5 сентября 2024 года, причем новая дата выхода — окончательная.

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      Андрей Ставицкий
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