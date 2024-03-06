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13:11, 6 марта 2024Спорт

Тренер «Реала» Анчелотти оказался под угрозой тюрьмы из-за неуплаты налогов

Тренеру Карло Анчелотти грозит 4 года и 9 месяцев тюрьмы из-за неуплаты налогов
Карло Анчелотти

Карло Анчелотти. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Relevo.

Итальянскому специалисту грозит четыре года и девять месяцев тюрьмы. По версии прокуратуры Мадрида, в 2014 и 2015 годах он платил налоги только с зарплаты в «Реале». При этом он не указал иные доходы, связанные с использованием имиджевых прав. Следствие отмечает, что для ухода от налогов Анчелотти использовал сложную схему с несколькими компаниями, зарегистрированными за пределами Испании.

Сам тренер в обозначенный период указывал себя налоговым резидентом Испании. Суммарно он задолжал более 1 миллиона евро.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе со сливочными он стал чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу чемпионов.

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      Алексей Гусев
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