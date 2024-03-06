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09:53, 6 марта 2024Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении крупного склада ВСУ под Угледаром

Советник главы ДНР Кимаковский: под Угледаром уничтожен крупный склад ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Крупный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен под Угледаром. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Чуть более суток назад точным ударом нашей авиации был поражен склад боеприпасов в районе села Старомайорское», — сказал он. По информации разведки, там находились боеприпасы советского и западного образца.

Ранее армия России уничтожила американскую РСЗО HIMARS на границе Херсонской области. Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко заявил, что американская установка была поражена ударом ракетного комплекса «Искандер».

5 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Любомировки Николаевской области истребитель МиГ-29 ВСУ. Кроме того, было перехвачено четыре снаряда РСЗО HIMARS.

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      Кристина Есикова
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