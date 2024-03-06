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16:03, 6 марта 2024Наука и техника

В России захотели повысить эффективность контрбатарейной борьбы

Шойгу приказал интегрировать системы контрбатарейной борьбы и ударные средства

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Эффективность контрбатарейной борьбы, которая позволяет поражать артиллерию противника, захотели повысить. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал интегрировать системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

«Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами», — говорится в сообщении.

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Министр подчеркнул, что системы также необходимо интегрировать с беспилотниками. Он добавил, что одна из основных задач систем контрбатарейной борьбы — мгновенный ответ на обстрел противника.

В январе в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России применяют в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки «Зоопарк-1М» и «Ястреб-АВ».

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      Даниил Иринин
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