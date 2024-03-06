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07:45, 6 марта 2024Среда обитания

В Шагонаре назвали сроки возобновления подачи теплоэнергии после взрыва на ТЭЦ

Власти Тувы: в Шагонаре возобновят подачу теплоэнергии в среду, 6 марта

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В городе Шагонар в Туве возобновят подачу теплоэнергии в среду, 6 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление администрации Улуг-Хемского района Тувы.

Уточняется, что сейчас температура воздуха в городе составляет минус 16 градусов.

Отопление в городе было временно отключено после взрыва и пожара на ТЭЦ в Туве, которые произошли ранее 6 марта. Изначально сообщалось о десяти пострадавших, однако затем их число увеличилось до 18. Кроме того, еще три человека пропали без вести.

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      Марина Совина
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