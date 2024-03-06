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11:15, 6 марта 2024Россия

ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

ВСУ второй раз ударили по горно-обогатительному комбинату в Курской области

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз ударили по горно-обогатительному комбинату имени А.В. Варичева в Железногорске в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После первого удара на предприятии начался пожар.

Сведений о пострадавших в результате повторной атаки со стороны ВСУ нет.

Незадолго до появления сообщения о второй атаке на предприятие глава Гурской области Роман Старовойт объявил в городе Железногорске ракетную опасность.

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