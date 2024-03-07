В Госдуме назвали 8 Марта мужским праздником

Депутат Ефимов: мужчины считают 8 Марта своим праздником

После Нового года 8 Марта — самый душевный праздник, полагает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о том, почему мужчины считают, что это их праздник, и что дарили женщинам в этот день полвека назад.

«Я человек уже очень пожилой, мне почти 84 года. До студенческих лет я не помню, чтобы отмечали 8 Марта, потому что тогда время жесткое было, послевоенное, не до праздников, надо было страну восстанавливать, а уже в студенчестве, где-то в 60-е годы начали, страна стала жить получше. Собирались вечером, где-то часов в 16 и до следующих 4 утра были танцы, песни, весь город пел тогда», — поделился депутат.

Цветы в то время раздобыть было очень трудно, но мужчины всегда искали их для своей девушки или жены, вспомнил парламентарий. По его словам, уже позднее стали появляться мимозы, и на протяжении лет 20 это был главный цветок, за которым все охотились. Помимо букета женщин обязательно радовали еще каким-то подарком.

Мы своих жен очень любили, пытались сделать им очень приятно. Мимоза — это первое, а второе — обязательно какой-нибудь подарок, обычно что — духи "Красную Москву" надо было достать Виталий Ефимов депутат Госдумы

«8 Марта после Нового года среди негосударственных праздников, по-моему, празднуют все. Это самый душевный праздник. Женщины же — это действительно душа мужчины, и она раскрывается именно в один день, 8 Марта, а потом опять бой и снова нас труба зовет. Мы считаем, что это праздник наш, мужчин. Женщины считают, что это их праздник, и это всех объединило. Почему наш? Потому что в этот праздник мы можем высказать всю свою любовь, уже не стесняясь. Раньше ведь некогда было, работали много, уходили рано, приходили поздно, и стеснялись чувства высказать, это сейчас все это как будто между прочим, а тогда первый поцелуй и тот жег неделю», — высказался Ефимов.

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