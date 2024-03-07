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02:08, 7 марта 2024Экономика

ЕС нарастил экспорт напитков и табака в Россию

«Известия»: Евросоюз нарастил экспорт напитков и табака в Россию на 20,8%

Фото: Unsplash

Евросоюз в прошлом году увеличил поставки табака и напитков в Россию до 2,21 миллиарда евро. Об этом «Известиям» сообщили в постпредстве РФ при ЕС.

Уточняется, что в то же время незначительно снизились поставки товаров группы «пищевые продукты и живые животные».

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Россия рекордно нарастила объемы торговли с рядом стран, преимущественно с дружественными государствами. Их доля в структуре российского товарооборота достигла отметки в 77 процентов.

В августе глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении товарооборота между Европой и Россией.

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      Юлия Мискевич
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