ФСБ заподозрила россиянку в сотрудничестве с СБУ

В Адыгее арестовали жительницу за сотрудничество с представителем СБУ

В Адыгее сотрудники ФСБ заподозрили местную жительницу в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, женщина отправила представителю СБУ свои данные и подтвердила желание помогать Украине, в том числе собирать и передавать информацию по заданию куратора.

Также во время общения с представителем СБУ россиянка обсудила возможность организовать переход на сторону Вооруженных сил Украины своего родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Министерством обороны России для участия в СВО.

Куратор дал женщине первое задание, попросив выяснить места расположения российских военных объектов и военнослужащих. Выполнить его фигурантка не успела — ее задержали и заключили под стражу. Женщине грозит до восьми лет колонии и штраф до миллиона рублей.