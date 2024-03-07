Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 7 марта 2024Силовые структуры

ФСБ заподозрила россиянку в сотрудничестве с СБУ

В Адыгее арестовали жительницу за сотрудничество с представителем СБУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Адыгее сотрудники ФСБ заподозрили местную жительницу в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным силовиков, женщина отправила представителю СБУ свои данные и подтвердила желание помогать Украине, в том числе собирать и передавать информацию по заданию куратора.

Также во время общения с представителем СБУ россиянка обсудила возможность организовать переход на сторону Вооруженных сил Украины своего родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Министерством обороны России для участия в СВО.

Куратор дал женщине первое задание, попросив выяснить места расположения российских военных объектов и военнослужащих. Выполнить его фигурантка не успела — ее задержали и заключили под стражу. Женщине грозит до восьми лет колонии и штраф до миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Бывшего сотрудника ФСИН осудили на 12 лет за взятку в 60 миллионов рублей

      Российская стюардесса сняла видео в униформе и восхитила иностранцев

      США обеспокоились экспансией китайских электромобилей

      В Молдавии заявили о возможном аресте главы Гагаузии

      Названы подробности о способном завестись в минус 60 российском автомобиле

      Раскрыта опасность кратковременного загрязнения воздуха

      На Западе заявили об огромной проблеме украинской армии

      Индия более чем в два раза увеличила контингент на границе с Китаем

      Кулеба обвинил Запад в неудачах ВСУ и призвал прекратить лихорадочные дискуссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше