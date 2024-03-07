ФСБ заподозрила россиянку в сотрудничестве с СБУ
В Адыгее сотрудники ФСБ заподозрили местную жительницу в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
По данным силовиков, женщина отправила представителю СБУ свои данные и подтвердила желание помогать Украине, в том числе собирать и передавать информацию по заданию куратора.
Также во время общения с представителем СБУ россиянка обсудила возможность организовать переход на сторону Вооруженных сил Украины своего родственника, который отбывает наказание в колонии и планирует заключить контракт с Министерством обороны России для участия в СВО.
Куратор дал женщине первое задание, попросив выяснить места расположения российских военных объектов и военнослужащих. Выполнить его фигурантка не успела — ее задержали и заключили под стражу. Женщине грозит до восьми лет колонии и штраф до миллиона рублей.