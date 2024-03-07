Медведь напал на гулявшую с собакой женщину

В США медведь атаковал гулявшую с собакой женщину в штате Пенсильвания

В США медведь набросился на женщину из штата Пенсильвания, которая вышла вечером погулять с собакой. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в городе Батлер во вторник, 5 марта. Женщина вышла погулять с питомцем около половины девятого вечера и шла по улице вдоль домов, когда ее атаковал медведь. Американку доставили в больницу. Врачи осмотрели ее и сочли травмы неопасными для жизни.

На место происшествия были вызваны охотники, которые обнаружили на одном из деревьев медведицу и трех медвежат-подростков. Старшее животное пришлось уничтожить, так как оно вело себя агрессивно. Медвежат усыпили транквилизатором и поместили в клетки. Пока неизвестно, как с ними поступят, так как неясно, какое именно из четырех животных напало на гулявшую женщину.

Сержант полиции Томас Венсел рассказал, что нападение медведя на человека является первым подобным случаем в их районе на его памяти. Он также заявил, что если не будет принято решение уничтожить медвежат, то их пометят бирками и выпустят в лес подальше от жилья.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи покалечили супружескую пару. Четыре диких зверя набросились на мужа и жену из города Сирохи.

