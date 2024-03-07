Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:27, 7 марта 2024Из жизни

Медведь напал на гулявшую с собакой женщину

В США медведь атаковал гулявшую с собакой женщину в штате Пенсильвания

Фото: Marc-Olivier Jodoin / Unsplash

В США медведь набросился на женщину из штата Пенсильвания, которая вышла вечером погулять с собакой. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в городе Батлер во вторник, 5 марта. Женщина вышла погулять с питомцем около половины девятого вечера и шла по улице вдоль домов, когда ее атаковал медведь. Американку доставили в больницу. Врачи осмотрели ее и сочли травмы неопасными для жизни.

На место происшествия были вызваны охотники, которые обнаружили на одном из деревьев медведицу и трех медвежат-подростков. Старшее животное пришлось уничтожить, так как оно вело себя агрессивно. Медвежат усыпили транквилизатором и поместили в клетки. Пока неизвестно, как с ними поступят, так как неясно, какое именно из четырех животных напало на гулявшую женщину.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Сержант полиции Томас Венсел рассказал, что нападение медведя на человека является первым подобным случаем в их районе на его памяти. Он также заявил, что если не будет принято решение уничтожить медвежат, то их пометят бирками и выпустят в лес подальше от жилья.

Ранее сообщалось, что в Индии медведи покалечили супружескую пару. Четыре диких зверя набросились на мужа и жену из города Сирохи.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ планируют перекупать у Казахстана российскую военную продукцию. Что Астана может продать Киеву?

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россиян предостерегли от установки на телефон одного типа программ

      Известные российские артисты устроили концерт на борту самолета

      В Литве упрекнули местные компании в связях с Россией

      Бывшему заводу IKEA дали госсредства на импортозамещение мебельных плит

      Стилист Рогов сообщил о возвращении облегающих джинсов в моду

      Войска России нанесли удар по инфраструктуре в украинском городе Сумы

      В самолете с россиянами на борту произошло возгорание

      Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше